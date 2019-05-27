Пьяные подростки устроили разборки стенка на стенку

Пьяные подростки били друг друга и крушили парковое имущество. Фото: kolomyia.today

В Харькове в парке им. Горького компании подростков дважды за вечер начинали массовые драки.

Сначала днем, примерно 5 на 5, а затем через несколько часов вечером - более масштабная. Соответствующие видео выложил паблик "ХС".

На видео заметно, что в ходе и первой, и второй драки были люди, которые получили серьезные повреждения. Также повредили имущество в парке - газоны, торговые площадки и инвентарь. В обоих случаях драки заканчивались практически ничем.

В комментариях к видео пользователи призвали привлечь родителей подростков к ответственности за поврежденное имущество.

Есть информация, что массовую драку вызвал конфликт студента одного из вузов, араба с девушкой, якобы он ее ударил.

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Пьяная женщина на авиарейсе Барселона-Киев устроила скандал и бросалась на пассажиров с бранью и кулаками. Отмечается, что женщине не понравились иностранные граждане, сидевшие рядом. Конфликт обострился настолько, что она стала бить руками и ногами пассажиров и требовала "немедленно очистить салон".