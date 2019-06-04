Пьяному полицейскому отрезало ноги на железной дороге

Мужчина лег на рельсы задремать. Фото: kor.ill.in.ua

В Подольском районе столицы возле улицы Электриков поезд отрезал ноги полицейскому.

Инцидент произошел несколько недель назад, но известно о нем стало 4 июня, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Есть информация, что мужчина был пьян на работе. Шел через рельсы и лег вздремнуть.

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В Кривом Роге на Днепропетровщине 15-летняя девушка попала под поезд. Ее в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №8.

Трагедия произошла в Терновськом районе. Девушке отрезало стопу правой ноги.