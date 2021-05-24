Пьяная жкнщина-водитель потрощила заборы и смела школьника

В Виннице 43-летняя водитель Haval разгромила два забора и снесла на тротуаре 13-летнего школьника. Авария произошла 24 мая в 10:00 на ул. Ивана Богуна.
Мальчик в больнице. Женщину задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"У 43-летней водителя отобраны образцы крови для проведения экспертизы на состояние опьянения. Предварительно, она не справилась с управлением, выехала на тротуар, где столкнулась с забором и в дальнейшем допустила наезд на 13-летнего подростка, который шел в попутном направлении", - рассказали в полиции.
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Решается вопрос об объявлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. Следователи открыли уголовное производство.
Водитель была пьяна, пишут местные СМИ. Состояние мальчика тяжелое, его прооперировали.
На трассе в районе села Братское вблизи Днепра четверо детей переходили дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль Peugeot ехал из Днепра в сторону Запорожья, перед переходом не тормозил. Двое детей успели отскочить, а другие - мальчик и девочка - оказались под колесами. Водитель - 27-летняя женщина, за руль села трезвая.
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