Пьяная жкнщина-водитель потрощила заборы и смела школьника

В Виннице 13-летнего мальчика сбила нетрезвый водитель. Фото: mistonadbugom.com.ua

В Виннице 43-летняя водитель Haval разгромила два забора и снесла на тротуаре 13-летнего школьника. Авария произошла 24 мая в 10:00 на ул. Ивана Богуна.

Мальчик в больнице. Женщину задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"У 43-летней водителя отобраны образцы крови для проведения экспертизы на состояние опьянения. Предварительно, она не справилась с управлением, выехала на тротуар, где столкнулась с забором и в дальнейшем допустила наезд на 13-летнего подростка, который шел в попутном направлении", - рассказали в полиции.

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Решается вопрос об объявлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. Следователи открыли уголовное производство.

Водитель была пьяна, пишут местные СМИ. Состояние мальчика тяжелое, его прооперировали.

На трассе в районе села Братское вблизи Днепра четверо детей переходили дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль Peugeot ехал из Днепра в сторону Запорожья, перед переходом не тормозил. Двое детей успели отскочить, а другие - мальчик и девочка - оказались под колесами. Водитель - 27-летняя женщина, за руль села трезвая.