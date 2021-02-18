Пьяная водитель убегала от копов и разбила авто: кадры аварии

В Днепре на Набережной Заводской 18 февраля пьяная водитель после двух ДТП убегала от патрульных и влетела в отбойник. Одно из авто, которое протаранила женщина - служебный автомобиль патрульных.

1-я авария произошла возле кафе на Троицкой пл. Из заведения женщина вышла пьяная и села за руль Chevrolet и, сдавая назад, ударила автомобиль, который стоял рядом, пишет "Информатор". С места ДТП она исчезла, а очевидцы сообщили о ДТП в полицию.

Получив ориентировку, патрульные пытались остановить женщину на Сичеславской Набережной. Впрочем, вона и не думала останавливаться, ударила авто копов и двинулась дальше.

Фото: dp.informator.ua

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Ее начали преследовать и догнали уже на Набережной Заводской, когда Chevrolet на опасном повороте влетел в отбойник.

На место вызвали "скорую", но от медицинской помощи водитель отказалась, так же как и от прохождения процедуры на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Копы составили на нее 2 протокола: за вождение в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения.

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