Пьяная мать забыла на троллейбусной остановке 6-летнего сына

Женщина пошла домой и только через несколько часов вспомнила о ребенке Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице мать забыла 6-летнего сына на троллейбусной остановке.

Женщина пошла домой и только через несколько часов вспомнила о ребенке. Она самостоятельно отправилась на поиски, но найти мальчика не удалось, сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

"Около 15:30 на спецлинию 102 позвонила 32-летняя винничанка и сообщила о том, что во время прогулки потерялся ее сын. Прибыв на вызов, от нетрезвой женщины полицейские узнали, что ребенка без присмотра она оставила на троллейбусной остановке, а сама пошла домой", - говорится в сообщении.

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В течение часа полицейские прочесывали улицы возле остановки, где женщина оставила мальчика, а также вблизи места их проживания. В соседнем дворе полицейские нашли ребенка. Он самостоятельно добирался домой.

Мальчика передали бабе. На мать полицейские составили админпротоколы.

4 марта в Виннице ночью потерялся 5-летний мальчик. Ребенка у центрального моста на ул. Соборной увидели полицейские. Взрослых рядом не было.