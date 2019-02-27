Пьяная мать села за руль и взяла с собой двух детей

При оформлении аварии патрульные обнаружили в водительницы признаки алкогольного опьянения. Фото: tvoemisto.tv

В ночь на 27 февраля во Львове произошла авария.

Водительница Renault не справилась с управлением и въехала в лесополосу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

В авто находились двое ее детей - 3-летняя дочь и 6-летний сын. Патрульные вызвали "скорую", поскольку у девочки был синяк возле глаза, а у мальчика - на ноге. Женщина отказалась от госпитализации детей, ведь они чувствовали себя хорошо и не жаловались на боль, и пообещала утром обратиться в больницу.

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При оформлении аварии патрульные обнаружили у водительницы признаки алкогольного опьянения. После проверки на драгере оказалось, что уровень алкоголя в ее крови составляет 1,78 промилле, превышает норму почти в 9 раз.

На женщину оформили 2 протокола: за совершенное ДТП и за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Авто нарушителя эвакуировали на штрафплощадку. Патрульная полиция призывает водителей быть ответственными и не садиться за руль нетрезвыми.

26 февраля в Киевском районном суде Харькове судья Виктор Попрас огласил приговор обвиняемым по резонансному ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову- по 10 лет тюрьмы.