Пьяная компания ради "славы" разгромила съемную квартиру

В Киеве на Печерске группа людей навеселе разгромила съемную квартиру. Этим хвастались в TikTok.

Инцидент произошел в апреле прошлого года, сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру по бульв. Леси Украинки. В тот же день компания прибыла в дом. Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить мебель и портить интерьер", - говорится в сообщении.

Злоумышленники кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы. Также курили сигареты и громко слушали музыку.

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"При этом молодые снимали свои действия на камеру мобильного телефона и отснятое видео разместили в TikTok", - добавили правоохранители

В общем своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тыс. грн. Теперь они предстанут перед судом.

Скандальная блогерша под ником ttiisshhiinnaa вместе с компанией устроили в гостиничном номере вечеринку, а затем разгромили его. Инцидент произошел ночью 1 июня. Следователи начали уголовное производство. Дело расследуют как хулиганство. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы или до четырех за решеткой.