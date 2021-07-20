Пьяная компания ради "славы" разгромила съемную квартиру

В Киеве на Печерске группа людей навеселе разгромила съемную квартиру. Этим хвастались в TikTok.
Инцидент произошел в апреле прошлого года, сообщила Киевская городская прокуратура.
"Компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру по бульв. Леси Украинки. В тот же день компания прибыла в дом. Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить мебель и портить интерьер", - говорится в сообщении.
Злоумышленники кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы. Также курили сигареты и громко слушали музыку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
"При этом молодые снимали свои действия на камеру мобильного телефона и отснятое видео разместили в TikTok", - добавили правоохранители
В общем своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тыс. грн. Теперь они предстанут перед судом.
Скандальная блогерша под ником ttiisshhiinnaa вместе с компанией устроили в гостиничном номере вечеринку, а затем разгромили его. Инцидент произошел ночью 1 июня. Следователи начали уголовное производство. Дело расследуют как хулиганство. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы или до четырех за решеткой.
Комментарии