Путинский байкер напал на женщину с украинским флагом

Участник банды прокремлевских байкеров "Ночные волки" в Праге напал на женщину с украинским флагом.
Байкеры прибыли в Прагу 7 мая, сообщает "112".
"Один из "Ночных волков" напал на нашу коллегу, женщину, которая держит украинский флаг, и так ей сжал руку, что у нее синяки на руке", - сказал репортер издания.
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Чешская полиция отказалась принимать любые меры в связи с нападением.
Стало известно имя человека, который 28 марта во Ялте побил Игоря Криничного за украинскую символику на авто.
Это - Мгер Погосян, сообщил в Twitter пользователь "Крымский бандеровец".
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