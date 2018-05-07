Путинский байкер напал на женщину с украинским флагом

Байкеры прибыли в столицу Чехии. Фото: iPress.ua

Участник банды прокремлевских байкеров "Ночные волки" в Праге напал на женщину с украинским флагом.

Байкеры прибыли в Прагу 7 мая, сообщает "112".

"Один из "Ночных волков" напал на нашу коллегу, женщину, которая держит украинский флаг, и так ей сжал руку, что у нее синяки на руке", - сказал репортер издания.

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Чешская полиция отказалась принимать любые меры в связи с нападением.

Стало известно имя человека, который 28 марта во Ялте побил Игоря Криничного за украинскую символику на авто. Это - Мгер Погосян, сообщил в Twitter пользователь "Крымский бандеровец".