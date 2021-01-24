Пуля попала в окно детской: обстреляли дом депутата

На Ровенщине неизвестные обстреляли дом местного депутата. Пуля попала в окно детской комнаты.

Полицейские открыли уголовное производство и устанавливают причастных к преступлению, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Это окно детской комнаты... это же какой гнилью нужно быть, чтобы такое совершить... Как только подумаю, что могло произойти, не могу остановить слез. Я когда-то уже похоронила ребенка... Боже, как же это больно", - описывает инцидент жительница села Старая Рафаловка 31-летняя Оксана Ткач.

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Хозяйка дома, которая является частным предпринимателем, рассказала, что около 4 утра услышала подозрительные звуки и лай собаки. Она является женой Виктора Ткача, депутата партии "Сила и честь" Вараского райсовета.

Фото: instagram.com/oksana__tkach/

Полицейские обнаружили 3 поврежденных окна и изъяли части пуль, которые остались между камерами стеклопакетов. Следователи начали досудебное расследование по факту хулиганства.

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