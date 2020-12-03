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четверг, 03 декабря 2020 14:48

Битой по голове: чиновника СБУ избили на заправке

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Битой по голове: чиновника СБУ избили на заправке
В Житомирской области на одной из АЗС трое мужчин избили сотрудника СБУ. Фото: klops.ru

В Новоград-Волынском Житомирской области на одной из АЗС трое мужчин избили заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Артема Капелюха.

Происшествие случилось 2 декабря около 22.20. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на источник в полиции.

По словам работницы АЗС, трое мужчин в помещении заправочного комплекса после словесного конфликта начали бить четвертого мужчину. В ходе драки один из мужчин схватил бейсбольную биту, которая была на витрине магазина при АЗС, и ударил оппонента по голове.

После драки трое нападавших скрылись с места происшествия на сером Оpel Astra иностранной регистрации. Позже всех троих задержали.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. В ходе опроса он представился должностным лицом СБУ, добавили в полиции.

В столице на улице Семашко, 9 неизвестные напали на сотрудника коммунального предприятия. Пострадал рабочий Центра организации дорожного движения, что выполнял свои обязанности и инспектировал строительные объекты.

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03
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