Псевдоработник водоканала обворовывает людей

В Ивано-Франковске завелся квартирный вор. Фото: Facebook/Наталья Храбатин

В Ивано-Франковске мужчина под видом работника КП "Ивано-Франковскводоэкотехпрома" обворовывает квартиры.

"Вчера вечером я пустила в квартиру "работника водоканала", не спросила даже удостоверение. Потребовал справку об установлении счетчика. Пока искала, украл из сумки кошелек с деньгами. Утром ходила в больницу, на всякий случай взяла деньги. После этого пошел и сказал, чтобы я искала справку, а он вернется через 15 минут", - написала местная житилька Наталья Храбатин в Facebook.

В комментариях говорят, что вор так обокрал не одну квартиру.

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"Запомните, что мы не ходим и не отключаем воду по квартирам. Перед тем как пускать человека, вы должны спросить об удостоверении. Если работник КП забыл его, то позвоните в водоканал. Там всех рабочих знают и только тогда пускайте. Если должно быть отключение, у человека есть акты", - сообщили в КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

В Харьковской области мошенник украл деньги, которые были перечислены вдове командира батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Александра Андриенко. Украл оставшуюся сумму на банковской карточке после похорон.