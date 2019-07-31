Мошенник обобрал вдову бойца ВСУ

Автор: facebook.com/169lazy Харьковской области мошенник украл деньги, которые были перечислены в качестве помощи вдове командира батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Александра Андриенко

В Харьковской области мошенник украл деньги, которые были перечислены вдове командира батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Александра Андриенко.

Украл оставшуюся сумму на банковской карточке после похорон, сообщил в Facebook прапорщик 10 ОГШБр Глеб Бабич.

По словам Бабича, злоумышленник сначала узнал у одного из волонтеров информацию о погибшем, после чего позвонил уже вдове.

"Он рассказал, что он от такого-то человека. Вспомнил помощь, которую тот оказывал, для достоверности. Рассказал о целевой помощи для семей погибших, которую он направит семьи Андриенко. А в конце попросил номера телефонов родителей Саши. Мол, надо позвонить им, спросить, что нужно", - написал Бабич.

После звонка злоумышленник заблокировал сим-карту потерпевшей, после чего, зная номер, к которому была привязана карточка, снял деньги.

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Потерпевшая вовремя обратилась к оператору и сумма была заблокирована. Ее должны были вернуть. Однако когда оператор разблокировала карточку, деньги исчезли.

"Банк отправил пострадавшую в полицию писать очередное заявление на уже окончательно исчезнувшие деньги", - говорится в заметке.

Между тем мошенник вышел на свою фейковую страницу и начал отвечать на комментарии.

"Мальчик, оказывается, сепар! И под все это подводит идеологическую базу. На скрине - образец высказываний ", - добавил Бабич.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг предупреждает о новом виде финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний.