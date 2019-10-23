Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности

Прыжок в открытое окно с 4-го этажа столичной школы на просп. Отрадном 12-летняя девушка сделала на перемене.

С многочисленными забойными ранами и переломами была доставлена ​​в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве из окна школы прыгнула 12-летняя ученица 7-го класса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первоклассница выпрыгнула из окна школы

"Полицейские пообщались с педагогами и школьниками. Выяснили, что на перемене учительница попросила 7-классников выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с размаху выпрыгнула в открытое окно", - сказано в сообщении.

Автор: kyiv.npu.gov.ua Девушка упала на асфальт, к счастью, осталась жива

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Доведение до самоубийства". Полицейские устанавливают причины поведения ученицы и обстоятельства, при которых произошло событие.

23 октября в Киеве из окна школы №173 на проспекте Отрадном прыгнула 12-летняя ученица 7-го класса. Девушка упала на асфальт, к счастью, осталась жива.