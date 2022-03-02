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Спецтема: Напад Росії на Україну

Прятали "смерть" в детских игрушках: в столичной подземке разоблачили диверсантов
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В Киеве на станции метро разоблачили пятерых диверсантов. Один из них в детской игрушке хоронил боеприпасы
Фото: t.me/UA_National_Police
В Киеве на станции метро разоблачили пятерых диверсантов. Один из них в детской игрушке хоронил боеприпасы
В Киеве на станции метро разоблачили пятерых диверсантов. Один из них в детской игрушке хоронил боеприпасы
В Киеве на станции метро разоблачили пятерых диверсантов. Один из них в детской игрушке хоронил боеприпасы

В Киеве на станции метро разоблачили пятерых диверсантов.

Мужчины пришли якобы переночевать и спрятаться в укрытии. Один из диверсантов в детской игрушке прятал боеприпасы, сообщили в Нацполиции.

"На одной из столичных станций метро оперативники обнаружили мужчин, которые подозрительно вели себя. Во время тщательного осмотра вещей, полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Белоруссии, тоже имел при себе боевые патроны" , – сказано в сообщении.

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На той же станции оперативники обнаружили вражеского диверсанта, передающего врагу позиции подразделений Вооруженных Сил Украины через мессенджеры.

Также, на станции метро к полицейским обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин. Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, снаряжение четыре магазина, затвор с бойком к автомату Калашникова АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества.

Задержанных передали работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

В поезде Укрзалізниці во Львовской области пассажиры совместно с железнодорожниками задержали диверсанта.

Его разоблачили после попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бендеровцев".

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