Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн

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Задержали экс-правоохранителя, который организовал поставку партии кокаина из Львова в Киев.

Товар отправлял частными службами такси. Прятал в детских игрушках. Его задержали с партией стоимостью 4 млн грн, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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"Задержали организатора канала поставки в столицу наркотических средств в особо крупных размерах с целью дальнейшего сбыта. Это житель Львова, бывший правоохранитель. Организовал незаконную схему сбыта кокаина путем отправки из города Львов в столицу оптовых партий частными службами такси. Наркотические средства при этом маскировались в детских игрушках. Во время обыска изъяли кокаин весом около 1 килограмма стоимостью более 4 миллионов гривен, электронные весы, пакеты для фасовки и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Организатору преступления сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливают возможных сообщников.

На Львовщине бывшие правоохранители и военные наладили схему приобретения, хранения и сбыта наркотиков. Распространяли запрещенный товар среди жителей Стрыйщины. Организаторами наркогруппировки оказались 36-летний мужчина и 32-летняя женщина.