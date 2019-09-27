Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии

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27 сентября около 15.00 на дамбе Тернопольского пруда в аварии погиб 17-летний парень.

Был пассажиром мотоцикла, с которым столкнулся Volkswagen Tiguan, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, двигаясь из центра в направлении микрорайона Дружба и перестраиваясь в другую полосу, зацепил мотоцикл. Почти 120 метров после столкновения мотоцикл по инерции "пролетел" юзом, таща за собой водителя и пассажира. Последний от полученных травм погиб на месте происшествия. 21-летнего водителя двухколесника бригада скорой без сознания забрала в больницу", - рассказали в полиции.

Водитель иномарки предварительно трезв. Очевидцы говорят, что двухколесник двигался на высокой скорости. Правоохранители устанавливают причины ДТП. Открыли уголовное производство.

В ДТП погиб украинский политолог, кандидат политических наук 32-летний Дмитрий Косенко. Он разбился на мотоцикле под Киевом.