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понедельник, 14 мая 2018 18:10

Против полицейских, которые издевались над мужчиной, открыли дело

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Против полицейских, которые издевались над мужчиной, открыли дело
В Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту издевательства полицейскими над мужчиной. Фото - скриншот с видео

В Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками Национальной полиции. Основанием для открытия производства стало видео, которое опубликовал житель Сум, сообщили в прокуратуре Сумской области.

На опубликованном видео изображено, как двое правоохранителей "приводили в чувство" пьяного мужчину. Полицейские били и жали пальцы нетрезвому мужчине, который сидел на скамейке.

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В прокуратуре отметили, что, по результатам следствия, действиям полицейских будет дана правовая оценка.

Двое патрульных полицейских в Сумах издевались над бездомным человеком. В сети появилось видео, снятое очевидцами. Когда автор ролика сделал патрульным замечания, девушка в грубой форме дала понять, что ее это мало волнует.

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