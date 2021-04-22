Протест под ОП: полиция и прокуратура продолжают контролировать активиста Ратушного

Полиция и прокуратура, вопреки решению суда, продолжают контролировать активиста Романа Ратушного. Его подозревают в хулиганстве во время акции протеста у Офиса президента 20 марта. Фото: facebook.com/eugeniyazz

Полиция в Киеве отказывается выполнять решение апелляционного суда об отмене всех мер пресечения относительно общественного активиста Романа Ратушного. И продолжает его контролировать с помощью электронного браслета.

Полиция продолжает приходить к Ратушному домой. А визит Романа в центр мониторинга с требованием выполнить решение суда в полиции рассматривают как "нарушение домашнего ареста". Об этом заявила адвокат Ратушного Евгения Закревская.

"Апелляционный суд отменил постановление о круглосуточном домашнем аресте Романа и отказал в применении меры пресечения. Вообще - от слова совсем. Не смягчения, не изменение круглосуточного на ночной, не снятие браслета или передача на поруки. А отказать полностью. Но есть одно но. И полиция, и прокуратура забили болт на выполнение этого решения. Есть видеозапись заседания. В тот самый момент решение вступило в законную силу. Но браслет с Романа не сняли. Контроль за его местопребыванием продолжается до сих пор", - отметила адвокат.

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Прокурор и следователь, которые присутствовали в заседании, слышали постановление суда и ответственные за его выполнение, - "отморозились", по словам Закревской. Центр мониторинга, где надевали браслет ничего не знает об отмене постановления, прокурор не сообщил и не имеет полномочий.

"Вот такую ​​вот уважение к закону, к суду и его решениям демонстрируют полиция и прокуратура", - добавила адвокат.

Активисту Роману Ратушном, которого подозревают в хулиганстве во время акции протеста у Офиса президента 20 марта, отменили домашний арест с ношением электронного браслета. Такое решение принял Киевский апелляционный суд 21 апреля. При рассмотрении жалобы адвокат Ратушного Евгения Закревская указала на признаки его непричастности к правонарушениям, которые ему инкриминируют. В конце концов судья Татьяна Фрич отменила постановление суда первой инстанции. Поэтому Ратушному не избрана мера пресечения.