Протест под ОП: активисту Ратушном отменили меру пресечения

Активисту Роману Ратушному, которого подозревают в хулиганстве во время акции протеста у ОП, отменили домашний арест. Фото: facebook.com/yuliiabartle

Активисту Роману Ратушному, которого подозревают в хулиганстве во время акции протеста у Офиса президента 20 марта, отменили домашний арест с ношением электронного браслета.

Такое решение принял Киевский апелляционный суд сегодня, 21 апреля.

При рассмотрении жалобы адвокат Ратушного Евгения Закревская указала на признаки его непричастности к правонарушениям, которые ему инкриминируют. А накануне десятки украинских деятелей из сферы кино, литературы музыкального искусства изъявили желание взять на поруки активиста.

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Прокуратура возражала против пересмотра меры пресечения, настаивая на том, что решение Печерского районного суда было законным.

В конце концов судья Татьяна Фрич отменила постановление суда первой инстанции. Поэтому Ратушному не избрана мера пресечения.

20 марта под зданием Офиса президента на ул. Банковой в Киеве прошла акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненка. Во время акции была расписана надписями протестующих часть фасада здания и разбиты несколько стекол, а здание забросали фальшфаерамы. По данным Нацполиции, по делу о событиях у ОПУ следователями сообщено о подозрении 10 лицам. Всех их суд отправил под круглосуточный домашний арест. Участники акции отрицают свою вину и оспаривают меры пресечения.