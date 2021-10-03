 
Ексклюзивы
1/5
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 9
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2241
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1233
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 198
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 774
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3285
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
5 Просмотров: 3537
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 2853
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 495
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 783
Фото
Все фото
4
4
11
4
3
Протаранили авто и скрылись: пограничники и военные со стрельбой гонялись за контрабандистами
Протаранили авто и скрылись: пограничники и военные со стрельбой гонялись за контрабандистами
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Пылал Костел Святого Николая
Пылал Костел Святого Николая
Мужчина пытался нелегально провезти в Украину 60 новых айфонов
Мужчина пытался нелегально провезти в Украину 60 новых айфонов
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
Видео
Все видео
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
Ходил по чужим домам с обрезом и гранатой: полицейские ликвидировали уличного стрелка
Ходил по чужим домам с обрезом и гранатой: полицейские ликвидировали уличного стрелка
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада части
Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада части
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
3 Просмотров: 1494
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 423
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8145
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 396
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
воскресенье, 03 октября 2021 19:56

Протаранили авто и скрылись: пограничники и военные со стрельбой гонялись за контрабандистами
4

  Комментировать

В Черновицкой области на границе с Румынией контрабандистов задерживали со стрельбой. Однако злоумышленникам удалось скрыться
Фото: dpsu.gov.ua
В Черновицкой области на границе с Румынией контрабандистов задерживали со стрельбой. Однако злоумышленникам удалось скрыться
В Черновицкой области на границе с Румынией контрабандистов задерживали со стрельбой. Однако злоумышленникам удалось скрыться
В Черновицкой области на границе с Румынией контрабандистов задерживали со стрельбой. Однако злоумышленникам удалось скрыться

В Черновицкой области на границе с Румынией контрабандистов задерживали со стрельбой 2 октября. К операции привлекли военных Нацгвардии, однако злоумышленникам удалось скрыться.

Один пограничник покалечился, сообщает Государственная пограничная служба.

"Военнослужащие отдела "Красноильск" недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и людей, которые выгружали пакеты из него. Заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов с сигаретами и на автомобили кинулись в бегство. Опасно маневрируя, протаранили служебный автомобиль пограничников Ford. Водитель служебного автомобиля получил травму", - рассказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Молдове задержали украинский самолет с контрабандой

К преследованию и задержанию нарушителей присоединились нацгвардейци и пограничники оперативно-розыскного подразделения.

"Правоохранители использовали оружие. Автомобиль правонарушителей удалось найти, однако неизвестные скрылись. Внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета сигарет доставлены в пограничное подразделение", - сказано в сообщении.

Делом занимаются полицейские. Подозреваемых разыскивают.

Украинец пытался контрабандой провезти через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей, более 60 новых моделей смартфонов Apple.

Для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый коридор". Показал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.

Однако это не сработало.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Протаранили авто и скрылись: пограничники и военные со стрельбой гонялись за контрабандистами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Пылал Костел Святого Николая

Самое читаемое
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 Просмотров: 9684
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
 5 Просмотров: 3537
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
32
 Просмотров: 3285
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 12 Просмотров: 3033
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
15
 Просмотров: 2853
Происшествия
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 882
Пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю падчерицу
Пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю падчерицу Просмотров: 432
В Бангладеш при загадочных обстоятельствах умерли украинские моряки
В Бангладеш при загадочных обстоятельствах умерли украинские моряки Просмотров: 522
Пылал Костел Святого Николая
Пылал Костел Святого Николая
11
 Просмотров: 243
Покушение на Шефира: на допросы вызывают людей с "очень известными именами"
Покушение на Шефира: на допросы вызывают людей с "очень известными именами" Просмотров: 558
Больше всего комментируют
12
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
5
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
3
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
3
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
Голосов: 191
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть