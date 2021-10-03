Протаранили авто и скрылись: пограничники и военные со стрельбой гонялись за контрабандистами

Фото: dpsu.gov.ua

В Черновицкой области на границе с Румынией контрабандистов задерживали со стрельбой 2 октября. К операции привлекли военных Нацгвардии, однако злоумышленникам удалось скрыться.

Один пограничник покалечился, сообщает Государственная пограничная служба.

"Военнослужащие отдела "Красноильск" недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и людей, которые выгружали пакеты из него. Заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов с сигаретами и на автомобили кинулись в бегство. Опасно маневрируя, протаранили служебный автомобиль пограничников Ford. Водитель служебного автомобиля получил травму", - рассказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Молдове задержали украинский самолет с контрабандой

К преследованию и задержанию нарушителей присоединились нацгвардейци и пограничники оперативно-розыскного подразделения.

"Правоохранители использовали оружие. Автомобиль правонарушителей удалось найти, однако неизвестные скрылись. Внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета сигарет доставлены в пограничное подразделение", - сказано в сообщении.

Делом занимаются полицейские. Подозреваемых разыскивают.

Украинец пытался контрабандой провезти через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей, более 60 новых моделей смартфонов Apple. Для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый коридор". Показал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу. Однако это не сработало.