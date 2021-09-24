Протаранил шесть авто: подросток без прав создал массовое ДТП

В Одесской области подросток создал массовое ДТП, протаранив шесть припаркованных автомобилей.

17-летний житель Черноморска без разрешения взял у матери авто и не справился с управлением, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Около 6 вечера на одной из центральных улиц города парень столкнулся с припаркованными на обочине транспортными средствами. В результате аварии никто не пострадал. В то же время все машины получили механические повреждения.

Фото: od.npu.gov.ua

На подростка составили два административных протокола за нарушение правил дорожного движения и вождение без прав.

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В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В результате масштабной аварии госпитализировали пятерых пострадавших, включая 11-летнего ребенка.