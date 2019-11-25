Просят опознать труп после ДТП (18+)

В Днепре полицейские просят опознать мужчину, погибшего в ДТП. Ему 25-30 лет. Был одет в черную куртку и голубые джинсы.

Авария произошла 23 ноября в 18:50 на ул. Донецкое шоссе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель автомобиля JAC J2 двигался со стороны ул. Березинской в ​​направлении пр. Слободского. В районе АЗС "Юкон", что на ул. Донецкое шоссе, 182, он сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП", - сказано в сообщении.

Автор: dp.npu.gov.ua В Днепре полицейские просят опознать мужчину, погибшего в ДТП

Полицейские просят всех, кто узнал мужчину на фото, сообщить по телефону "102".

Близ села Смородской на Харьковщине под колесами нескольких автомобилей погиб 45-летний мужчина. Он пересекал дорогу в неустановленном месте.