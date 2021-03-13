Прощаются с 7-летней девочкой, которую похитили, изнасиловали и задушили

7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Херсонской области нашли убитой после 4-х дней поисков. Фото: hr.npu.gov.ua

Сегодня, 13 марта, в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области прощаются с 7-летней Марией Борисовой. Траурная церемония началась в 13.00.

Экспертиза установила, что девочку изнасиловали и задушили в день исчезновения, 7 марта. Об этом Gazeta.ua сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Где 4 дня находилось тело ребенка, кто его прятал, а потом подбросил в недострой - выясняют следователи. Опрашивают родных и местных жителей.

Подробностей пока не сообщается, чтобы не навредить следствию.

В день исчезновения Маша играла с соседскими детьми и старшим 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта. Туда бегала, чтобы встретить папу с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Семья Марии стояла на учете соцслужб. Отец уже 2 года, как живет отдельно, но с детьми общается.