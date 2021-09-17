Пророссийская ботоферма пыталась сорвать вакцинацию в Украине

В Днепре ликвидировали мощную ботоферму на более 5 тыс. ботов, которая выполняла задания заказчиков из Российской Федерации.

Массовое распространение фейковой информации в Facebook кураторы направили на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации, сообщает пресс-служба СБУ.

"Координатором ботофермы оказалась жительница Днепра. Российские заказчики снабдили ее телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, настройку которого осуществляли дистанционно. Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной квартире. От заказчиков регулярно получала информационные вбросы, которые распространяла в соцсетях. Оплату получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Во время обысков по месту фактического проживания администратора ботофермы следователи обнаружили и изъяли компьютерное оборудование и сотни сим-карт мобильных операторов.

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На Харьковщине прекратили деятельность ботофермы, через которую почти 50 тыс. фейковых аккаунтов распространяли заказные материалы из Российской Федерации. Организатор с большим опытом в сфере телекоммуникаций создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну сим-карту регистрировал до пяти фейковых учетных записей в различных социальных сетях. Оплату за выполненные заказы получал в рублях через электронные платежные системы.