Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу

В Ладыжине Винницкой области нашли мертвой пропавшую 34-летнюю Людмилу Иванюк. Фото: wave.vinnica.ua

11 февраля в Ладыжине Винницкой области нашли мертвой 34-летнюю Людмилу Иванюк. Женщина исчезла 7 февраля - ушла из дома и не вернулась.

Тело обнаружили под деревом в лесу в черте города, по сообщению полиции.

"9 февраля к местным правоохранителям обратилась мать женщины с заявлением о том, что ее дочь ушла из дома и не вернулась", - сказано в сообщении.

Обстоятельства смерти женщины выясняют в бюро судмедэкспертизы. По предварительной информации, женщина умерла от переохлаждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве нашли мертвым пропавшего студента-медика из Прикарпатья

Накануне исчезновения Людмила привезла двух своих детей из Ободовской школы-интерната, где они учатся. Знакомой рассказывала, что дети будут дома, пока не закончится карантин. Была в хорошем настроении и ничего не предвещало беды, передает Винницкая волна.

Людмила болела эпилепсией, рассказала ее кума Надежда Белякова. Но не приступ стал причиной смерти, по словам судмедэксперта.

В пруду в селе Красное Обуховского района Киевской области нашли тело 60-летнего мужчины. Был в розыске почти неделю. Ушел в неизвестном направлении после ссоры с односельчанином