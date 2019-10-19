Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой

Пропавшую киевлянку 44-летнюю Елену Лесную нашли убитой. Фото - facebook.com/KyivOperativ

Киевлянку 44-летнюю Елену Лесную, которая исчезла несколько дней назад, нашли мертвой на территории Бориспольского района.

В убийстве подозревается бывший муж женщины и его приятель, сообщает "Киев оперативный".

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В день исчезновения Елены ее подруге пришло сообщение, что ее похитил бывший муж, с которым она развелась 5 лет назад.

В сообщении было указано, что похищенную он удерживает в наручниках где-то на территории Бориспольского района. Муж женщины задержан полицией.

Елена Лесная исчезла 15 октября. Она выехала на Land Rover со своего паркинга на Энтузиастов, 35/2. Отвезла ребенка в детский сад и должна была ехать на работу. Но по дороге исчезла.