Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой

Киевлянку 44-летнюю Елену Лесную, которая исчезла несколько дней назад, нашли мертвой на территории Бориспольского района.
В убийстве подозревается бывший муж женщины и его приятель, сообщает "Киев оперативный".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего мужчину нашли расстрелянным в карьере
В день исчезновения Елены ее подруге пришло сообщение, что ее похитил бывший муж, с которым она развелась 5 лет назад.
В сообщении было указано, что похищенную он удерживает в наручниках где-то на территории Бориспольского района. Муж женщины задержан полицией.
Елена Лесная исчезла 15 октября. Она выехала на Land Rover со своего паркинга на Энтузиастов, 35/2. Отвезла ребенка в детский сад и должна была ехать на работу. Но по дороге исчезла.
Комментарии