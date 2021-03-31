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среда, 31 марта 2021 07:17

Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
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Во Львове убили 19-летнюю Юлию Сокаль, студентку из Днепропетровской области. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в квартире в центре города
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Во Львове убили 19-летнюю студентку из Днепропетровской области. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в квартире в центре города
Во Львове убили 19-летнюю студентку из Днепропетровской области. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в квартире в центре города

Вечером 30 марта в съемной квартире на ул. Лычаковской во Львове нашли убитой 19-летнюю жительницу Днепропетровской области, студентку одного из львовских высших учебных заведений. Тело обнаружила хозяйка квартиры и вызвала полицию.

Выяснилось, студентка находилась в розыске, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"На теле погибшей правоохранители обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. 30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки. Итак, она находилась в розыске", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленника разыскивают.

В соцсетях пишут, что жертвой оказалась Дарья Косенок 2002 года рождения. За день до трагедии она вышла из дома и не вернулась.

В Здолбунове на Ровенщине нашли убитой 21-летнюю Юлию Сокаль из областного центра. Была в розыске почти 3 недели. В тот день сказала, что идет в магазин, а поздно вечером ее мобильный был выключен. Не отвечала она на сообщения и в социальных сетях. Тело Юлии с ножевыми ранениями, завернутое в ткань, обнаружили в подвале.

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