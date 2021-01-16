Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой

В Измаиле Одесской области нашли мертвой 16-летнюю Анастасию Елисееву. Девушка 15 января около 18.00 ушла из дома и не вернулась.
Тело обнаружили в петле на дереве, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Внешних следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было. Причину смерти установят судмедэксперты", - рассказали в полиции.
Дело расследуют как умышленное убийство. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
В селе Ганичи Тячевского района на Закарпатье нашли мертвым 16-летнего Юрия Танчинца из села Подплеша. Тело обнаружили в потоке на ул. Народной. Накануне парень ушел с друзьями гулять и не вернулся. На телефонные звонки не отвечал. На следующий день отец обратился в полицию.
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