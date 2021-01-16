Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой

 
Ексклюзивы
1/5
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1152
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1305
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 288
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
1 Просмотров: 558
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3 Просмотров: 756
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 792
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
2 Просмотров: 279
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2106
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 459
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
4
6
4
3
3
Смертельные развлечения: двое товарищей провалились под лед
Смертельные развлечения: двое товарищей провалились под лед
В Чехии горел поезд
В Чехии горел поезд
Военным поставляли некачественные снаряды
Военным поставляли некачественные снаряды
Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
Была женщиной-праздником: фото украинки, которая загадочно погибла в Италии
Была женщиной-праздником: фото украинки, которая загадочно погибла в Италии
Видео
Все видео
Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео
Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
В центре Киева вспыхнул пожар - столб огня видно за километр
В центре Киева вспыхнул пожар - столб огня видно за километр
Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника
Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника
Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке
Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2115
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 459
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1584
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5544
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 11:33

Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой

  Комментировать
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
В Одесской области нашли повешенной пропавшую 16-летнюю Анастасию Елисееву. Фото: od.npu.gov.ua

В Измаиле Одесской области нашли мертвой 16-летнюю Анастасию Елисееву. Девушка 15 января около 18.00 ушла из дома и не вернулась.

Тело обнаружили в петле на дереве, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале

"Внешних следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было. Причину смерти установят судмедэксперты", - рассказали в полиции.

Дело расследуют как умышленное убийство. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

В селе Ганичи Тячевского района на Закарпатье нашли мертвым 16-летнего Юрия Танчинца из села Подплеша. Тело обнаружили в потоке на ул. Народной. Накануне парень ушел с друзьями гулять и не вернулся. На телефонные звонки не отвечал. На следующий день отец обратился в полицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"

Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта

Украина объявила войну России

Вашингтон начал военную операцию

Маньяк убивал и ел тела детей

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 29710
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 12447
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 9324
Какие машины с &quot;автоматом&quot; можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
5
 1 Просмотров: 6570
Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали
Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали Просмотров: 6543
Происшествия
Лежали избитые в подгузниках: российский подполковник с женой умерли во время любовных утех
Лежали избитые в подгузниках: российский подполковник с женой умерли во время любовных утех Просмотров: 477
Смертельные развлечения: двое товарищей провалились под лед
Смертельные развлечения: двое товарищей провалились под лед
4
 Просмотров: 252
В Чехии горел поезд
В Чехии горел поезд
6
 Просмотров: 495
Нашли туриста, заблудившегося в Карпатах
Нашли туриста, заблудившегося в Карпатах 1 Просмотров: 540
Что ждет водителя, который раздавил женщину
Что ждет водителя, который раздавил женщину 1 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
8
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
6
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
5
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Голосов: 878
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть