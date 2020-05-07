Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана

Фото: od.npu.gov.ua

Пропавшую 14-летнюю Алину Недову из села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области нашли мертвой. Девушка ушла из дома 6 мая и с тех пор ее разыскивали родные и полиция.

Тело обнаружили на берегу Днестровского лимана. Внешних признаков насилия на ее теле не обнаружили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Причины и обстоятельства гибели ребенка будут установлены в ходе следствия, в том числе, после получения выводов судебно-медицинской экспертизы", - рассказали в полиции.

Добавили, что семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских не попадала. И характеризуется положительно.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии.

На Харьковщине нашли мертвой пропавшую 6-летнюю Милену Шевелеву. Девочка пошла на прогулку из дома в селе Сосновка Золочевского района и не вернулась. Тело обнаружили краю поля в 8 км от села.