Пропавшую 14-летнюю девушку нашли мертвой на берегу лимана

Пропавшую 14-летнюю Алину Недову из села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области нашли мертвой. Девушка ушла из дома 6 мая и с тех пор ее разыскивали родные и полиция.
Тело обнаружили на берегу Днестровского лимана. Внешних признаков насилия на ее теле не обнаружили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Причины и обстоятельства гибели ребенка будут установлены в ходе следствия, в том числе, после получения выводов судебно-медицинской экспертизы", - рассказали в полиции.
Добавили, что семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских не попадала. И характеризуется положительно.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии.
На Харьковщине нашли мертвой пропавшую 6-летнюю Милену Шевелеву. Девочка пошла на прогулку из дома в селе Сосновка Золочевского района и не вернулась. Тело обнаружили краю поля в 8 км от села.
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