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воскресенье, 08 августа 2021 14:12

Пропавший белорус в петле и захват Кабмина: новости, которые потрясли Украину
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Уходящая неделя всколыхнула Украину рядом трагических и неприятных событий.

В Черноморске Одесской области водитель маршрутки №25 нахамил бойцу АТО, когда тот захотел воспользоваться своим правом льготного проезда. В ответ на предъявленное удостоверение участника боевых действий водитель сказал: "Как вы за***ли своими удостоверениями. Иди на х**н отсюда". Уже вскоре местные активисты разыскали водителя-нарушителя закона и облили его зеленкой.

На Волыни 36-летняя женщина "заказала" бывшего, чтобы не возвращать оформленный на него кредит в 200 тыс. грн. Киллеру за работу обещала заплатить 10 тыс. грн. Полицейские инсценировали убийство, организовали встречу заказчицы с потенциальным киллером и задержали женщину.

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Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминаетGazeta.ua.

В Запорожье загорелась крыша четырехэтажного жилого дома на ул. Сержанта Медведева вечером 2 августа. Огонь распространился на площади около 450 кв. м, прежде чем его потушили. Известно, что накануне на крыше этого дома проводились ремонтные работы. Вспыхнуло после взрыва газовых баллонов. Его во время ремонта кровли использовали для сварки. Спасатели эвакуировали около сотни человек, их временно расселят в общежитии педагогического колледжа. Один из спасателей попал в больницу. Окончательные причины ЧП устанавливаются.

Автор: zp.dsns.gov.ua
  В Запорожье загорелась крыша 4-этажки. Причиной могли стать газовые баллоны
В Запорожье загорелась крыша 4-этажки. Причиной могли стать газовые баллоны

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Во Львове шесть патрульных подразделения тактико-оперативного реагирования получили восемь лет тюрьмы каждый. Их признали виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц. Такое решение сегодня, 3 августа, принял Галицкий райсуд Львова. Отмечают, что 9 февраля 2018 года полицейские во время рейда проверяли посетителей заведения игровых автоматов. У 22-летнего клиента салона обнаружили пакет с неизвестным веществом. Тот его проглотил и пытался убежать. Патрульные заставляли мужчину выплюнуть пакет, но он потерял сознание. Пока приехали медики, он умер. Экспертиза показала, мужчина проглотил наркотики. Адвокаты патрульных готовят апелляционные жалобы. Между тем полицейские от службы не отстранены, продолжают работать.

Автор: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
  Во Львове по 8 лет заключения получили шесть патрульных. Их признали виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц
Во Львове по 8 лет заключения получили шесть патрульных. Их признали виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц

Белоруса 26-летнего Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа в лесном массиве в Святошинском районе Киева. Был председателем общественной организации "Белорусский дом в Украине". Накануне вышел из дома на ул. Бударина на утреннюю пробежку и исчез, не отвечал на звонки. На теле обнаружили телесные повреждения. Телефон лежал на земле. Веревка была привязана к ветке на высоте 3,8 м. В полиции рассматривают две версии - самоубийство или умышленное убийство с имитированием самоубийства.

Автор: t.me/MaksymZhorin
  В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки
В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки

3 августа во дворе многоэтажки на ул. Маршала Малиновского киллер расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Пострадавший с семьей снимал квартиру в доме, у которого злоумышленник его подстерег. От полученных ранений гражданин Азербайджана умер в "скорой". С места происшествия подозреваемый скрылся на Mercedes, который, как установили полицейские, приобрел заранее и бросил неподалеку. Киллером оказался гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов. Он приехал в Одессу из Варшавы за несколько дней до преступления. Поселился в квартире неподалеку от места жительства потерпевшего. Мотивом убийства якобы стали долги жертвы. Дело расследуют как умышленное заказное убийство. Исполнителя объявили в розыск. Организатора устанавливают.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего мужчины. Убийство было заказным, по данным следствия
В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего мужчины. Убийство было заказным, по данным следствия

4 августа Кабмин захватил человек с гранатой. Угрожал взорвать здание. На место съехались спецназовцы и взрывотехники. Полиция вела переговоры с мужчиной. Людей с здания не эвакуировали. Переговоры продолжались 10 мин. Его задержали без применения силы. Граната оказалась боевой. Выяснилось, что захватчик Кабмина - ветеран войны Владимир Прохнич. Ему сообщили о подозрении по трем статьям: захват государственных зданий, незаконное лишение свободы и незаконное обращение с оружием. Суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей без права на залог. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор: t.me/kyiv_pro_office
  Владимира Прохнича, который захватил помещение Кабинета министров, взяли под стражу
Владимира Прохнича, который захватил помещение Кабинета министров, взяли под стражу

Убийство гражданина США предотвратили работники Государственного бюро расследований. Организатор преступления, имеющий двойное гражданство (Украины и США), и его сообщника задержали. Отмечается, что мужчина решил заказать убийство американца по личным мотивам. Преступление планировалось на территории США - в городе Балтимор штата Мэриленд. Но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине.

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Дата
08
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