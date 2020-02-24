Пропавших женщину и ее невестку нашли сожженными на свалке

В Запорожье на свалке убили и сожгли женщину и ее невестку. Подозреваемого задержали. Фото: akzent.zp.ua

23 февраля на свалке в селе Преображенка Ореховского района Запорожской области нашли обгоревшие останки человеческих тел.

Личности жертв установили. Ими оказались 60-летняя женщина и ее 33-летняя невестка. Они исчезли накануне. Ушли из дома и не вернулись, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В полицию обратился 38-летний житель Преображенки, что накануне его мать и жена не вернулись домой. В тот же день обнаружили их тела. Выяснилось, что на свалке при сборе металлолома между 31-летним местным жителем и женщинами возникла ссора. Мужчина топором ударил младшую женщину по голове. А потом, чтобы избавиться от свидетеля, нанес несколько ударов старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемого задержали. Его могут посадить на 15 лет или пожизненно.

В одном из сел Недрыгайловского района Сумской области 36-летний мужчина убил и сжег 47-летнюю двоюродную сестру и ее 36-летнего приятеля.