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вторник, 07 декабря 2021 19:34

Пропавших супругов и нашли сожженным
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В Донецкой области супруги убили и сожгли в старом автомобиле. Подозреваемый задержан
Фото: dn.npu.gov.ua
В Донецкой области супруги убили и сожгли в старом автомобиле. Подозреваемый задержан
В Донецкой области супруги убили и сожгли в старом автомобиле. Подозреваемый задержан

В октябре в полицию Донецкой области поступило сообщение об исчезновении супругов из Мирнограда. Вскоре их тела были обнаружены в сожженном возле села Проминь Покровского района.

Подозреваемый был задержан 6 декабря. Он мужчину забил молотком, а его жену задушил веревкой. Чтобы скрыть преступление, вывез тела за пределы города и поджег в машине. Сам скрывался, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Супруги приобрели автомобиль у фигуранта. Последний решил вернуть транспорт и заманил пару к себе домой. В доме злоумышленник набросился с молотком на мужчину - ударил по голове. А потом задушил его жену веревкой. На другом автомобиле вывез трупы за город и поджег - чтобы представить событие виде ДТП", - говорится в сообщении.

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С собой мужчина унес ювелирные украшения убитых, банковские карточки и их документы.

Чтобы увести полицейских "со следа", злоумышленник распространил неправдивую информацию, что якобы сбежал на временно оккупированную территорию. Однако его разоблачили. Он скрывался в Покровске в доме бывшей жены.

Дома у него обнаружили некоторые личные вещи, документы убитых и следы крови.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Северодонецке в Луганской области раскрыли убийство почти 20-летней давности. В августе 2002-го там произошло резонансное событие – исчезли супруги-бизнесмены. Через некоторое время тогда еще милиционеры обнаружили "Газель" пропавших со следами огнестрельных повреждений. Автомобилем обычно управляла пропавшая женщина.

Через четыре месяца поисков в лесополосе нашли закопанный труп женщины. Мужчину удалось отыскать только летом 2021 года.

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Дата
07
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