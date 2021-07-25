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воскресенье, 25 июля 2021 18:10

Труп пропавшего бизнесмена и его убийцу искали почти 20 лет
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В Северодонецке Луганской области раскрыли убийство почти 20-летней давности. Там исчезли супруги-бизнесмены. Труп женщины нашли через четыре месяца. Мужчины - теперь
Фото: facebook.com/csomvd
В Северодонецке Луганской области раскрыли убийство почти 20-летней давности. Там исчезли супруги-бизнесмены. Труп женщины нашли через четыре месяца. Мужчины - теперь
В Северодонецке Луганской области раскрыли убийство почти 20-летней давности. Там исчезли супруги-бизнесмены. Труп женщины нашли через четыре месяца. Мужчины - теперь

В Северодонецке Луганской области раскрыли убийство почти 20-летней давности.

В августе 2002-го там произошло резонансное событие - исчезли супруги-бизнесмены. Через некоторое время тогда еще милиционеры нашли "Газель" пропавших со следами огнестрельных повреждений, которым обычно управляли исчезла женщина. Через четыре месяца поисков в лесополосе нашли закопанный труп женщины. Ее мужа удалось отыскать только теперь, рассказала начальница отдела коммуникации областной полиции Татьяна Погукай.

"Тогда отрабатывалось много версий преступления и продолжались поиски пропавшего мужчины, но его местонахождение так и не было установлено. И все эти почти двадцать лет так без ответа и оставались вопрос - мужчину убили как и его жену, или может это он является убийцей", - говорит Татьяна Погукай.

В начале 2021-го оперативники получили информацию, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель. Но для того чтобы доказать это, пришлось очень много поработать.

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"Они собрали исчерпывающую информацию о фигуранте, чтобы понять мотив совершения преступления, тщательно изучили материалы этого дела, нашли оперативника, эксперта и следователя прокуратуры, которые тогда занимались расследованием дела. И только когда были уверены, что не ошибаются, что достаточно доказательств, что именно этот фигурант может быть причастен к убийству супругов, пригласили его в полицию. Фигуранту предъявили доказательства и рассказал о том, как его "нанял" друг детства, предложив в дальнейшем разделить бизнес супругов, о том, что после убийства женщины он вместе с партнером по бизнесу убитой и его другом, заманили в "ловушку" ее мужа, вывезли его в лесополосу, где хладнокровно застрелили, и указал местонахождение убитого мужчины", - добавила Погукай.

Во время проведения осмотра места происшествия, на которое указал фигурант, нашли и изъяли фрагменты человеческих костей.

Следователи назначили ряд экспертиз, после проведения которых фигуранту объявят о подозрении.

В Сумах полицейские раскрыли убийство 23-летней давности. Тогда в подъезде собственного дома выстрелом в грудь застрелили местного жителя. Подозреваемый - 52-летний ранее неоднократно судимый знакомый убитого. Он пошел на преступление, чтобы не возвращать деньги, взятые в долг.

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