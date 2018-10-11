Пропавших четвероклассниц нашли в другом селе

Пропавших в поселке Подвысокое Новоаpхангельского pайона Киpовогpадской области 9-летних Евгению Волкодав и Валерию Попову нашли. Фото - kg.npu.gov.ua

Пропавших в поселке Подвысокое Новоаpхангельского pайона Киpовогpадской области 9-летних Евгению Волкодав и Валерию Попову нашли.

Девочек увидели сегодня в другом селе - Копенковатое, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Около 12.00 на окраине села Копенковатое Новоархангельского района местный житель увидел одну из девушек и сообщил о его местонахождении полиции. Другого ребенка полицейские с помощью неравнодушных граждан разыскали уже через час. Тоже была на окраине села. Обоих детей возвращено живыми и невредимыми. К счастью, жертвой преступления они не стали, ныне несовершеннолетние переданы родителям", - рассказали правоохранители.

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Где девочки были всю ночь и чем занимались - пока не известно. Их почти сутки , кроме полицейских, искали спасатели, спецназовцы, АТОвцы, охотники и неравнодушные граждане.

9-летние Евгения Волкодав и Валерия Попова исчезли 10 октября. Они пошли в школу и не вернулись. Обе ученицы 4 класса Подвысоцкой ООШ в Новоархангельском районе Кировоградщины.