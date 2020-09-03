Пропавшего в пожаре военного нашли мертвым в блиндаже

Во время пожара на Луганщине погиб военный. Фото: pressjfo.news

Во время тушения пожара в Луганской области погиб военный Объединенных сил старшина Артем Бондаренко. Об этом информирует пресс-центр ООС.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупный пожар на предприятии: что известно

Тело военного нашли под завалами блиндажа. По словам других пожарных, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем Бондаренко занимался эвакуацией военного имущества.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.

В Луганской области ликвидировали 16 пожаров. Погиб один человек, двое доставлены в больницу с ожогами.