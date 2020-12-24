Пропавшего в ноябре 22-летнего мужчину нашли убитым

В Запорожской области задержали 30-летнего мужчину. Его подозревают в смертельном избиении 22-летнего знакомого. Фото: zp.npu.gov.ua

В поселке Андрушевка Бердянского района Запорожской области нашли убитым 22-летнего мужчину, который от 18 ноября считался без вести пропавшим.

Тело обнаружили на сеновале на одной из улиц поселка. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за корыстные преступления местный 30-летний житель. Между ним и потерпевшим на почве ревности внезапно возник конфликт, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина признался в содеянном и рассказал, что они вместе выпивали. Между ним и потерпевшим на почве ревности внезапно возник конфликт. Он несколько раз ударил своего знакомого по голове - тот умер. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник спрятал тело на сеновале недалеко от дома, где произошел конфликт", - рассказал начальник следственного отдела Бердянского отдела полиции Александр Суслов.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит до 10 лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.

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