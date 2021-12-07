Пропавшего украинца неделю искала полиция – он в палатке отдыхал от людей

 
Ексклюзивы
1/5
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 945
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1332
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1134
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 855
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2133
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2727
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 7416
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1485
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1206
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
3
5
6
6
10
Пропавших супругов и нашли сожженным
Пропавших супругов и нашли сожженным
Глава МВД назвал виновника страшной аварии под Черниговом
Глава МВД назвал виновника страшной аварии под Черниговом
Пропавшего в горах туриста нашли мертвым
Пропавшего в горах туриста нашли мертвым
Авария с 13 погибшими под Черниговом: что говорят о состоянии пострадавших
Авария с 13 погибшими под Черниговом: что говорят о состоянии пострадавших
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Видео
Все видео
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Пропавшего мальчика нашли мертвым: фото погибшего и новые подробности
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3150
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5625
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1224
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3861
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
06 декабря 2021
Просмотров: 693
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
среда, 08 декабря 2021 02:52

Пропавшего украинца неделю искала полиция – он в палатке отдыхал от людей

  Комментировать
Пропавшего украинца неделю искала полиция – он в палатке отдыхал от людей
Мужчина не выходил на связь в течение недели, с 29 ноября. Фото: Нацполиция

36-летнего жителя Луцка, разыскиваемого неделю, нашли живым и невредимым. Мужчина вернулся на свою дачу в селе Гаразджа, где его заметили соседи и сообщили в полицию.

Лучанин исчез 29 ноября. Объявили его в розыск 3 декабря, сообщила пресс-служба полиции Луцка Zaxid.net.

Пропавший мужчина объяснил своему отцу, что хочет попытаться пожить вне цивилизации. С дачи под Луцком он взял палатку и ушел в неизвестном направлении. Затем почти неделю не выходил на связь со своими родными.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, добавили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах ищут трех пропавших туристов

Во Львовской области разыскивают пропавшего без вести гида 39-летнего Фридриха Ефимовского. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября. Тогда он общался с другом по телефону, і сказал, что гуляет в лесу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пропавшего украинца неделю искала полиция – он в палатке отдыхал от людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 40061
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 Просмотров: 13464
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 13185
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 12420
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 9018
Происшествия
Загадочная гибель студентов в водоеме: версии друзей и полиции
Загадочная гибель студентов в водоеме: версии друзей и полиции
 Просмотров: 1863
Пропавших супругов и нашли сожженным
Пропавших супругов и нашли сожженным
3
 Просмотров: 2817
7-летнюю девочку насиловал и снимал в порно родственник
7-летнюю девочку насиловал и снимал в порно родственник Просмотров: 1062
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
9
 Просмотров: 945
16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове признали вменяемым
16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове признали вменяемым
 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
7
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
4
Зеленский приехал на "передок" к воинам
3
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
Голосов: 3132
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть