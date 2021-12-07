Пропавшего украинца неделю искала полиция – он в палатке отдыхал от людей

36-летнего жителя Луцка, разыскиваемого неделю, нашли живым и невредимым. Мужчина вернулся на свою дачу в селе Гаразджа, где его заметили соседи и сообщили в полицию.
Лучанин исчез 29 ноября. Объявили его в розыск 3 декабря, сообщила пресс-служба полиции Луцка Zaxid.net.
Пропавший мужчина объяснил своему отцу, что хочет попытаться пожить вне цивилизации. С дачи под Луцком он взял палатку и ушел в неизвестном направлении. Затем почти неделю не выходил на связь со своими родными.
Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, добавили в полиции.
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Во Львовской области разыскивают пропавшего без вести гида 39-летнего Фридриха Ефимовского. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября. Тогда он общался с другом по телефону, і сказал, что гуляет в лесу.
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