Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца

Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно 3 июня нашли убитым 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году. Тело обнаружили на дне колодца. Мужчину расстреляли.

В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Это 46-летний уроженец России. Он входил в состав преступной группировки, действовавшей в ровенской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Еще 28 апреля 2018 года в полицию поступило сообщение от гражданской жены, что три дня назад 35-летний муж шел из дома и не вернулся. Выяснилось, 25 апреля общие знакомые, которые входят в состав преступной группы, неоднократно попадавшей в поле зрения за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, находились в квартире на улице Степана Бандеры в Ровно. На почве личных неприязненных отношений 46-летний уроженец Российской Федерации, житель села Городище Ровенского района, выстрелил мужчине в голову из автомата Калашникова. Чтобы скрыть преступление, вместе со свидетелями завернули тело в ковер, вывезли и выбросили в заброшенный колодец в поле на территории Ровенского района", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего свидетеля по уголовному делу нашли закопанным в лесу

Спасатели достали со дна колодца скелет мужчины. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также следователи изъяли с места происшествия магазин от автомата Калашникова, в котором было 25 патронов.

Сегодня, 4 июня, подозреваемого взяли под стражу. Также полиция провела шесть обысков у других фигурантов уголовного производства. У них изъяли устройства для употребления психотропных веществ, средства связи, два пистолета с магазинами и патронами к ним без разрешительных документов и другие вещественные доказательства. Продолжается следствие.

В Запорожье исчез 49-летний Луай Муц. Был директором Центра образовательных услуг для иностранных студентов, профессором кафедры менеджмента Запорожского национального университета. 10 ноября в прошлом году не вернулся с работы. Его нашли убитым 20 марта. Тело закопали в лесополосе вблизи села Владимирское Запорожского района. Мужчину избивали, а затем задушили, по предварительным данным следствия. Среди подозреваемых - действующий полицейский.