 
Ексклюзивы
1/5
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 207
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Просмотров: 99
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 270
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 684
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 378
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 558
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 729
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 450
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 252
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 405
Фото
Все фото
6
5
8
3
4
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
Затоплены дома, поломаны деревья, водой залило автобусы - последствия мощного ливня
Затоплены дома, поломаны деревья, водой залило автобусы - последствия мощного ливня
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Видео
Все видео
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
13-летняя девушка убила водителя Uber
13-летняя девушка убила водителя Uber
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить
Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Просмотров: 99
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 378
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 423
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 855
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 36
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
пятница, 04 июня 2021 17:52

Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
6

  Комментировать

В Ровно нашли убитым 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году. Его расстреляли из автомата и выбросили в заброшенный колодец. Подозреваемого задержали
Фото: rv.npu.gov.ua
В Ровно нашли убитым 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году. Его расстреляли из автомата и выбросили в заброшенный колодец. Подозреваемого задержали
В Ровно нашли убитым 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году. Его расстреляли из автомата и выбросили в заброшенный колодец. Подозреваемого задержали
В Ровно нашли убитым 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году. Его расстреляли из автомата и выбросили в заброшенный колодец. Подозреваемого задержали
В Ровно нашли убитым 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году. Его расстреляли из автомата и выбросили в заброшенный колодец. Подозреваемого задержали

В Ровно 3 июня нашли убитым 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году. Тело обнаружили на дне колодца. Мужчину расстреляли.

В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Это 46-летний уроженец России. Он входил в состав преступной группировки, действовавшей в ровенской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Еще 28 апреля 2018 года в полицию поступило сообщение от гражданской жены, что три дня назад 35-летний муж шел из дома и не вернулся. Выяснилось, 25 апреля общие знакомые, которые входят в состав преступной группы, неоднократно попадавшей в поле зрения за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, находились в квартире на улице Степана Бандеры в Ровно. На почве личных неприязненных отношений 46-летний уроженец Российской Федерации, житель села Городище Ровенского района, выстрелил мужчине в голову из автомата Калашникова. Чтобы скрыть преступление, вместе со свидетелями завернули тело в ковер, вывезли и выбросили в заброшенный колодец в поле на территории Ровенского района", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего свидетеля по уголовному делу нашли закопанным в лесу

Спасатели достали со дна колодца скелет мужчины. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также следователи изъяли с места происшествия магазин от автомата Калашникова, в котором было 25 патронов.

Сегодня, 4 июня, подозреваемого взяли под стражу. Также полиция провела шесть обысков у других фигурантов уголовного производства. У них изъяли устройства для употребления психотропных веществ, средства связи, два пистолета с магазинами и патронами к ним без разрешительных документов и другие вещественные доказательства. Продолжается следствие.

В Запорожье исчез 49-летний Луай Муц. Был директором Центра образовательных услуг для иностранных студентов, профессором кафедры менеджмента Запорожского национального университета. 10 ноября в прошлом году не вернулся с работы. Его нашли убитым 20 марта. Тело закопали в лесополосе вблизи села Владимирское Запорожского района. Мужчину избивали, а затем задушили, по предварительным данным следствия. Среди подозреваемых - действующий полицейский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

День борьбы с кариесом: как защитить зубы

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 11756
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 8226
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 5508
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4653
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4347
Происшествия
Ревнивица зарезала младшую соперницу
Ревнивица зарезала младшую соперницу Просмотров: 36
Кадры "голой" фотосессии с украинками в Дубае выставили на аукцион
Кадры "голой" фотосессии с украинками в Дубае выставили на аукцион Просмотров: 99
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
 Просмотров: 207
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
5
 Просмотров: 405
Погибшую в турецких горах украинку привезли домой
Погибшую в турецких горах украинку привезли домой Просмотров: 153
Больше всего комментируют
42
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
4
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2811
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть