Пропавшего студента выловили из пруда

В Хмельницком в пруду нашли тело пропавшего 18-летнего Виталия Долинного. Фото: facebook.com/Валентина Долинная-Гнатюк

В Хмельницком в пруду нашли тело 18-летнего Виталия Долинного 16 сентября. Был студентом политехнического колледжа. Ночью 13 сентября вылез из окна общежития, сел в неизвестную машину и попал.

Тело обнаружили в водоеме вблизи продовольственного магазина "У моря" в микрорайоне Дубовое, сообщила Gazeta.ua пресс-секретарь Хмельницкого районного отдела полиции Людмила Берестовская.

"Около 21 часа в полицию позвонил мужчина, который в водоеме обнаружил тело человека. Им оказался парень, которого разыскивали. Следов насилия на теле нет", - говорит пресс-секретарь.

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Когда Виталия искали, родные говорили, что у него был конфликт с "каким-то Михаилом". Считали, что именно из-за него парень и исчез. Поэтому все проблемы уладили.

Причину смерти студента устанавливают эксперты. Следствие продолжается.

Нашли мертвым черниговца 49-летнего Сергея Захарина. Исчез накануне по дороге из Чернигова в Киев. Рядом с телом нашли предсмертную записку. Следов насилия на теле мужчины полицейские не обнаружили.