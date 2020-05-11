Пропавшего с грузового судна украинского моряка нашли мертвым

В Мексике с борта грузового судна Panamax Alexander исчез украинец - член экипажа. Его тело нашли местные рыбаки. Фото: shipspotting.com

В Мексике с борта грузового судна Panamax Alexander исчез украинец - член экипажа.

Его тело нашли местные рыбаки, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"10 мая в посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканскому порту города Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна Panamax Alexander (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины - члена экипажа судна", - сказал Погорельцев, передает УНН.

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Он добавил, что когда моряка не выявили на борту судна, капитан инициировал его поиски в море, а о происшествии сообщили администрацию порта города Масатлан.

"К поисковым работам были привлечены средства военно-морского флота Мексики. В этот же день 10 мая этого года тело гражданина Украины было найдено местными рыбаками", - отметил Погорельцев.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, мексиканские правоохранительные органы проводят расследование.

В городе Роттердам в Нидерландах нашли тело 39-летней украинки. Она была в составе экипажа круизного судна Regal Princess.