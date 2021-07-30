Пропавшего предпринимателя нашли убитым в другой области

 
Ексклюзивы
1/5
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 162
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 288
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 315
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 117
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 765
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 1053
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 252
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 891
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 693
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 621
Фото
Все фото
4
21
4
7
6
Мужчина с ребенком погибли на остановке
Мужчина с ребенком погибли на остановке
Под ОП произошло столкновение силовиков с противниками ЛГБТ-прайда: фото и видео
Под ОП произошло столкновение силовиков с противниками ЛГБТ-прайда: фото и видео
Несмотря на грозу никто не расходится: прощаются с убитой 6-летней девочкой
Несмотря на грозу никто не расходится: прощаются с убитой 6-летней девочкой
Уроженец Крыма с паспортом РФ: задержали взрывателя почтоматов
Уроженец Крыма с паспортом РФ: задержали взрывателя почтоматов
Заманил домой, угрожал и бил: 13-летняя отбилась от насильника
Заманил домой, угрожал и бил: 13-летняя отбилась от насильника
Видео
Все видео
Со свадьбы - за решетку: жених стрелял среди села
Со свадьбы - за решетку: жених стрелял среди села
Киевлянин едва не убил за шоколадку охранника супермаркета
Киевлянин едва не убил за шоколадку охранника супермаркета
Почтовую компанию уличили в контрабанде ширпотреба и брендовой одежды
Почтовую компанию уличили в контрабанде ширпотреба и брендовой одежды
Водитель сбил подростка и скрылся. Задержание показали на видео
Водитель сбил подростка и скрылся. Задержание показали на видео
В столичном метро произошел "масочный" мордобой: видео
В столичном метро произошел "масочный" мордобой: видео
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1674
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1782
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1818
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1332
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 504
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 207
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
пятница, 30 июля 2021 21:24

Пропавшего предпринимателя нашли убитым в другой области

  Комментировать

В Одесской области нашли убитым предпринимателя из Винницкой области 55-летнего Григория Барабаша, который исчез 25 июля. В тот день он уехал из Одессы на автомобиле Mercedes и связь с ним оборвалась.

Тело обнаружили 29 июля недалеко от деревни Дубиново в Подольском районе, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Автор: vn.npu.gov.ua
  В Одесской области нашли убитым предпринимателя из Винницкой области 55-летнего Григория Барабаша
В Одесской области нашли убитым предпринимателя из Винницкой области 55-летнего Григория Барабаша

"Тело со следами насильственной смерти обнаружили в местном водоеме, или у него", - отметили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Позвонил крестной и исчез: 22-летнего мужчину ищут почти два месяца

Автор: vn.npu.gov.ua
  Мужчина ехал из Одессы в Винницу на собственном авто и пропал
Мужчина ехал из Одессы в Винницу на собственном авто и пропал

Тело мужчины обнаружили в реке Южный Буг, а его иномарку - в Николаевской области, пишут в соцсетях.

Других подробностей ни в полиции Одесской области, ни в полиции Винницкой области пока не сообщается.

В Винницкой области полицейские разыскивают семью, с которой родные потеряли связь. 48-летняя Оксана Казьмин, 34-летний Владимир Казьмин и сын 4-летний Никита проживают в селе Ярышевка. Могут передвигаться на автомобиле BMW черного цвета на иностранной регистрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пропавшего предпринимателя нашли убитым в другой области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

Создали Украинскую военную организацию

Украинские военные освободили город на Донбассе

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 17344
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11853
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
 Просмотров: 8154
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
 Просмотров: 7821
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 7740
Происшествия
Со свадьбы - за решетку: жених стрелял среди села
Со свадьбы - за решетку: жених стрелял среди села
 Просмотров: 297
Убийство Мирославы Третяк: что говорят в полиции о возможном сообщника
Убийство Мирославы Третяк: что говорят в полиции о возможном сообщника Просмотров: 522
У здания СБУ собрались сотрудники НАБУ
У здания СБУ собрались сотрудники НАБУ 1 Просмотров: 369
Травили и издевались: местные озвучили свою версию убийства 6-летней девочки
Травили и издевались: местные озвучили свою версию убийства 6-летней девочки Просмотров: 900
В деле об убийстве 6-летней девочки появились новые подробности. Что расказала мать подозреваемого
В деле об убийстве 6-летней девочки появились новые подробности. Что расказала мать подозреваемого Просмотров: 783
Больше всего комментируют
6
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"95 квартал" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
"Могли бы шантажировать весь мир" - глава президентской фракции
Голосов: 191
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть