Пропавшего предпринимателя нашли убитым в другой области

В Одесской области нашли убитым предпринимателя из Винницкой области 55-летнего Григория Барабаша, который исчез 25 июля. В тот день он уехал из Одессы на автомобиле Mercedes и связь с ним оборвалась.

Тело обнаружили 29 июля недалеко от деревни Дубиново в Подольском районе, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Автор: vn.npu.gov.ua В Одесской области нашли убитым предпринимателя из Винницкой области 55-летнего Григория Барабаша

"Тело со следами насильственной смерти обнаружили в местном водоеме, или у него", - отметили в полиции.

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Автор: vn.npu.gov.ua Мужчина ехал из Одессы в Винницу на собственном авто и пропал

Тело мужчины обнаружили в реке Южный Буг, а его иномарку - в Николаевской области, пишут в соцсетях.

Других подробностей ни в полиции Одесской области, ни в полиции Винницкой области пока не сообщается.

В Винницкой области полицейские разыскивают семью, с которой родные потеряли связь. 48-летняя Оксана Казьмин, 34-летний Владимир Казьмин и сын 4-летний Никита проживают в селе Ярышевка. Могут передвигаться на автомобиле BMW черного цвета на иностранной регистрации.