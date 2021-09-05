Пропавшего мужчину освободили из рабства. Родственники заплатили выкуп

На Херсонщине держали в трудовом рабстве 35-летнего Виталия Харчука из Тернопольщины. Мужчину разыскивали от 16 июля. Фото: npu.gov.ua

В одном из сел на Херсонщине освободили из плена пропавшего 35-летнего Виталия Харчука из Тернопольщины.

Мужчина был на заработках в Кирилловке Запорожской области. 16 июля уехал в Мелитополь и перестал выходить на связь. Все это время он был в трудовом рабстве, пишет издание "Риа Мелитополь".

Отмечается, что Виталия вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно. Об этом мужчина рассказал родным сам, когда смог попросить у кого-то из селян телефон и связался с ними.

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Родственники мужчины якобы решили не обращаться в полицию. А поехали в херсонское село, где за выкуп забрали Виталия домой.

Занимается ли полиция поиском тех, кто держит в заложниках людей, пока не известно.

В Геническом районе Херсонской области разоблачили благотворительный центр, где якобы проходят реабилитацию алко- и наркозависимые. Руководил им пастор одной из церквей. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов. Их привлекали к хозяйственным работам на строительстве и по хозяйству. Руководитель церкви имел в городе собственный цех по ремонту мебели, где также работали реабилитанты, выполняя немало заказов. Деньги, полученные за незаконную работу, преступники присваивали.