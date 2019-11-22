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пятница, 22 ноября 2019 18:32

Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
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На Херсонщине нашли убитым пропавшего 22-летнего Александра Кондалова
Фото: favoritekherson.co
На Херсонщине нашли убитым пропавшего 22-летнего Александра Кондалова
На Херсонщине нашли убитым пропавшего 22-летнего Александра Кондалова

22 ноября около 3.00 на Херсонщине нашли тело пропавшего 22-летнего Александра Кондалова.

Мужчина находился в розыске от 10 ноября. Тело обнаружили в поле вблизи села Молодежное Днепровского района, сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун.

"Тело пропавшего было закопано. Парень умер насильственной смертью: при осмотре на грудной клетке и шее были колото-резаные раны", - сказал Говорун.

Подозреваемого в убийстве установили. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Следствие продолжается.

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Ранее Александр Говорун сообщал, что Александр Кондалов вечером 10 ноября вышел из дома, чтобы встретиться с другом. В тот вечер они употребляли алкоголь и наркотики, после чего решили покататься на машине. По словам допрошенного товарища пропавшего, он высадил Александра в Антоновке, так как тот вроде бы и просил, чтобы доехать домой на маршрутке. Друг пропавшего вернулся домой, где его ждал брат. Заметив, что родственник находится в неадекватном состоянии, брат вызвал скорую. Друга Александра Кондалова поместили в психиатрическую больницу, где впоследствии его допросила полиция.

В селе Степное Новоукраинского района Кировоградской области в болоте у пруда нашли скелет человека. Умершей оказалась 83-летняя местная жительница, которая при загадочных обстоятельствах исчезла в марте этого года.

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22
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