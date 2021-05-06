Пропавшего мужчину нашли в 8-метровом колодце

Фото: rv.dsns.gov.ua

В селе Старый Корец Ровенской области в ​​восьмиметровом колодце нашли мертвым 51-летнего мужчину.

Тело обнаружили днем ​​6 мая, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Спасатели с помощью веревки вытащили тело на поверхность", - сказано в сообщении.

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Об исчезновении мужчины в соцсетях сообщила дочь. По ее словам, отец 4 мая приехал из Киева навестить больную мать в Ровенскую область. 5 мая около 05:00 он ушел из дома и не вернулся. Телефон у погибшего был выключен.

Все обстоятельства гибели мужчины устанавливают полицейские.

В Ровенской области продолжают поиски 83-летней Анны Васейко из села Певжа Млинивского района. Она исчезла в Пасхальную ночь по дороге из церкви. Спецоперация расширили. К розыску женщины привлечены более 20 полицейских, 40 военнослужащих Нацгвардии, кинологи, спасатели и жители окружающих сел. Также к поискам привлекли квадрокоптер. Положительных результатов пока нет.