Пропавшего мужчину нашли убитым в затопленном карьере

На Житомирщине нашли убитым 27-летнего мужчину, пропавшего 21 апреля. Фото: zt.npu.gov.ua

В Коростене Житомирской области нашли убитым 27-летнего мужчину, пропавшего 21 апреля. Тело с проломленной головой обнаружили в местном затопленном карьере.

Подозреваемых установили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Полицейские воссоздали события дня 21 апреля. Выяснилось, что вечером, около 19:00, пропавший подсел в машину к знакомым парням и они вместе куда-то поехали. Мужчины побывали на местном автодроме, где между ними в ходе конфликта произошло столкновение.

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"Сейчас уже установлено, что в результате выяснения отношений пропавший получил травму головы, которая стала для него смертельной. То есть мы четко понимали, что на момент обращения матери к нам парня, к сожалению, уже не было в живых. Но оставался открытым вопрос, где находится его тело", - рассказал начальник Коростенского отдела полиции Дмитрий Гаращенко.

Удалось установить, что после автодрома автомобиль, в который сел разыскиваемый, переместился к местному карьеру. Там и нашли тело.

Подозреваемым в преступлении объявили о подозрении. Следствие продолжается.

Пропавшую 14-летнюю Алину Недову из села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области нашли мертвой. Тело обнаружили на берегу Днестровского лимана.