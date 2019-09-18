Пропавшего мужчину нашли с пулей в голове

На окраине города Ковель Волынской области полицейские нашли убитым 46-летнего жителя одного из сел района. Фото - Волынь-нова

17 сентября на окраине города Ковель Волынской области полицейские нашли мертвым 46-летнего жителя одного из сел района. Ему выстрелили в голову.

Накануне жена погибшего заявила в полицию об исчезновении мужа. Сказала, что он утром ушел из дома и не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Троих человек застрелили на заправке: первые подробности и фото

"Полицейские на окраине города Ковель обнаружили тело без вести пропавшего мужчины с огнестрельным ранением. С целью окончательного установления времени и причин смерти его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Убийцу ищут. Его могут посадить на 15 лет.

Утром 18 сентября во поселке Акимовка Запорожской области расстреляли заместителя председателя местной территориальной общины 42-летнего Дмитрия Кириллова. Киллер скрылся на авто, которое впоследствии нашли сожженным. Среди основных версий, которые рассматривает полиция, коммерческая деятельность и личная жизнь пострадавшего.