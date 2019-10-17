Пропавшего мужчину нашли расстрелянным в карьере

В песчаном карьере с. Салаганы Белгород-Днестровского района Одесской области нашли труп мужчины.

При осмотре тела на спине обнаружили множественные ранения от дроби охотничьего ружья. Других телесных повреждений - не обнаружено, сообщили в полиции Белгород-Днестровского.

"В ходе досудебного следствия установлено, что мужчина ушел из дома 12 октября, около 17 часов вечера. А медики предварительно установили время смерти с 17.00 до 24.00 этого же дня. Предварительная причина смерти - множественные проникающие ранения из огнестрельного оружия", - рассказали в полиции.

Автор: facebook.com/polis11111 В песчаном карьере с. Салаганы в Одесской области нашли расстрелянным пропавшего мужчину

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Мужчина был одет в камуфляжную форму зеленого цвета, берцы черного цвета и белые строительные рукавички.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают свидетелей происшествия.

Автор: facebook.com/polis11111 На спине убитого обнаружили множественные ранения от дроби охотничьего ружья

Полиция обращается с просьбой ко всем жителям города и района, которые находились вблизи места происшествия и владеют какой-либо информацией о преступлении - обратиться в отдел полиции или по телефону 0981386443.

На окраине города Ковель Волынской области полицейские нашли мертвым 46-летнего жителя одного из сел района. Ему выстрелили в голову. Накануне жена погибшего заявила в полицию об исчезновении мужа. Сказала, что он утром ушел из дома и не вернулся.