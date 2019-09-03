Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в другой области

На Харьковщине нашли Мерв 27-летнего мужчину, которого разыскивали в Запорожье. Фото - Podrobnosti.ua

В Краснограде Харьковской области местный житель во время прогулки в парке обнаружил тело мертвого мужчины.

Им оказался пропавший без вести 27-летний житель Запорожской области. В розыске находился с 26 августа, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

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"Мужчина прогуливался с собакой и наткнулся на труп, который лежал на земле. Внешне признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. В кармане одежды нашли паспорт. Полицейские установили, что мужчина разыскивается Гуляйпольским отделением полиции в Запорожской области как без вести пропавший", - сказано в сообщении.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли уголовное производство.

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