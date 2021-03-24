Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Автор: zn.ua Адвокат Юрий Грабовский исчез за 5 дней до суда над своим подзащитным российским спецназовцем ГРУ Александром Александровым. Грабовского застрелили и закопали в саду недалеко от города Жашков Черкасской области

Тело пропавшего адвоката 44-летнего Юрия Грабовского нашли 25 марта 2016 в 4.00 неподалеку Жашкова на Черкасщине.

Его застрелили и закопали на территории заброшенного сада. Исчез 5 марта. Перед этим поехал в командировкув Одессу. Поселился в гостинице "Аркадия" на два дня. Свои вещи из номера не забрал. На странице в Facebook написал, что отправился в Египет.

20 марта 2016-го в Одесском аэропорту задержали первого подозреваемого в исчезновении адвоката, через несколько дней - второго. Это Артем Яковенко и Максим Чмиль. Они указали место преступления. Более 4 лет дело рассматривается в Шевченковском районном суде Киева. Мотив преступления до конца не установлен. Когда будет приговор - пока не известно. Об этом Gazeta.ua рассказал адвокат потерпевшей стороны Сергей Вилков.

Автор: Facebook Оксаны Соколовской Подозреваемые в убийстве адвоката Юрия Грабовского Артем Яковенко и Максим Чмиль

"Суды изначально проходят в закрытом режиме по ходатайству прокурора. Уже прошло более 200 заседаний. Дело слушается довольно интенсивно - есть заседания еженедельно. Дело насчитывает более 20 томов. Уже изучили доказательства стороны обвинения и определенные документы. Сейчас на стадии допроса свидетелей. Их очень много. В отношении подозреваемых и мотива - говорить трудно. Убийство связывают с профессиональной деятельностью. После того, как был зачитан обвинительный акт, один из подозреваемых своей вины вообще не признавал. Другой признавал частично, но в какой части, неизвестно, потому что не говорил. Ситуация не изменилась. Их в суде мы еще не допрашивали", - говорит Вилков.

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Где находился Юрий Грабовский с момента исчезновения - не известно. Последнее дело, которым занимался - защищал в суде российского бойца спецназа ГРУ Александра Александрова (весной 2015 был вместе с Евгением Ерофеевым захвачен в плен на Донбассе, в мае 2016 их обменяли на Надежду Савченко, которая находилась в российской тюрьме, - Gazeta.ua).

Автор: tsn.ua Юрия Грабовского застрелили и закопали на территории заброшенного сада

"У него были разные дела, Юрий брался за самые сложные. Легче всего списать на дело ГРУшника, потому что на обнародованном видео Юрий говорит, что откажется от защиты Александрова. Но мы будем опрашивать свидетелей, подозреваемых, чтобы истину выяснить, чтобы понять мотивы, установить заказчика и организатора преступления. И чтобы все понесли заслуженное наказание", - добавляет адвокат.

Юрий Грабовский имел свою адвокатскую компанию, был еще и государственным защитником. Многих защищал во время Майдана. Перед гибелью ему угрожали.

"Ему угрожали, постоянно присылали сообщения. Он не воспринимал это всерьез. А в середине февраля (2016 года, - Gazeta.ua) Юра позвонил и сказал, что у него из дома пропали вещи. Квартира и сейф были заперты, но исчезли два пистолета, мобильный и свитера. Рядом в сейфе лежали ценности и документы, все осталось. Юра тогда написал заявление в полицию, однако ничего не нашли", - рассказывал тогда коллега Игорь Черезов.

Адвоката убили из огнестрельного оружия. На месте были найдены вещи двух исполнителей убийства. Его под действием психотропных веществ вывезли из Одесской области. Преступники надели на ногу Грабовского браслет. Его выдали за такой, что мог подорваться при попытке к бегству. Адвокат женат не был, детей не имел. Сестра Ольга проживает за рубежом.

Юрия Грабовского похоронили 2 апреля 2016 года на столичном Лесном кладбище. Перед этим состоялась церемония отпевания юриста в Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры. Отпевали Грабовского в закрытом гробу.