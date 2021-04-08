Пропавшего 7-летнего мальчика нашли в болоте

В селе Холонов на Волыни исчез 7-летний Матвей Читкайло. На следующий день его нашли в болоте. Мальчик жив. Фото: vl.npu.gov.ua

В селе Холонов Гороховского района на Волыни в болоте отыскали 7-летнего Матвея Читкайло.

Мальчик жив. Как там оказался - пока неизвестно. На след ребенка наткнулся служебный пес, рассказал Gazeta.ua заместитель начальника ГУНП в Волынской области Сергей Козак.

"Поисковую операцию развернули сразу, как получили сообщение о пропаже ребенка. Всего к поисковым работам привлекли более 100 полицейских, 25 нацгвардейцев, а также около 20 местных жителей. Одна группа правоохранителей прочесывала лес и территорию возле пруда в селе. Другие разделись по секторам и искали в разных местах, пока не нашли ребенка", - рассказал Козак.

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В день исчезновения мальчик играл с соседскими детьми на площадке, говорят в селе. Последний раз люди его видели около 17:00. Мать, Наталья, забила тревогу около 21:00. Ребенка искали своими силами. Утром обратились в полицию.

7- летний мальчик пропал без вести в селе Холонов на Гориховщини Волынской области 7 апреля около 17:00. Он вышел гулять и пропал. Мальчик - ученик 2-го класса.